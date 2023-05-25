رئيس اللجنة التنسيقية بـ«حياة كريمة»: 108 مركزا لتنظيم الأسرة في 18 محافظة

قال أيمن عبد الموجود، رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة في الحلول.

أزمة القضية السكانية

وأضاف، خلال جلسة مناقشة القضية السكانية ضمن فعاليات الحوار الوطني، «لدينا عجز للعمل في القضية السكانية، وعندما بدأنا العمل على مبادرة 2 كفاية، كان عدد الجمعيات المؤهلة قليلة جدا، إذ يوجد لدينا 35 ألف جمعية، ولكن على أرض الواقع يوجد فقط 400 جمعية تستطيع العمل».

وتابع أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تعمل على ملف التمويل المحلي، كما بدأ العمل على تأهيل العيادات ولكن العدد غير كافي، مشيرا إلى أنّ وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلف.

108 مركزا لتنظيم الأسرة في 18 محافظة

ولفت رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى وجود 108 مركزا لتنظيم الأسر في 18 محافظة، مؤكدا على ضرورة رفع قدرات الجمعيات في الفترة المقبلة، والتنسيق الكامل مع وزراة الصحة لتوفير عيادات بها كافة الوسائل لعدم عزوف المواطنين، وضرورة العمل مع الجمعيات التي تعمل في كافة المحافظات، لتحقيق الخطوات في اللامركزية في 18 محافظة.

وأوضح، أن ملف الوعي من الملفات الهامة حيث يوجد به 18 رسالة لتنظيم الأسرة، لافتا إلى أننا نعمل في المرحلة الأخيرة في المدن المختلفة، وتم عمل 4 آلاف ندوة للتوعية في المحافظات المختلفة.