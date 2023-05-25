كفر الشيخ تفوز على بورسعيد في منافسات دور الـ8 من دوري كرة السلة

فاز منتخب كفر الشيخ، لكرة السلة «بنات» بنتيجة 22-6 على نظيره البورسعيدي على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم «بنات» في نسخته الثالثة، الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية «مكتب قادرون باختلاف» خلال الفترة من 23 حتى 28 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

«محروس»: إقامة الدوري يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن دوري ذوي الهمم في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على دعمها خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، مضيفاً أن إقامة الدوري يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة، وجذب الفتيات من ذوى القدرات الخاصة لممارسة الرياضة، والاندماج في كافة الأنشطة الرياضية التي حقق بها «القادرون باختلاف» نتائج أبهرت العالم، وحملت علم مصر في البطولات المحلية والدولية.

منافسات النسخة الثالثة من الدوري تضم 19 محافظة

تضم منافسات النسخة الثالثة من الدوري 19 محافظة، قُسمت المحافظات إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 5 منتخبات ويُشارك كفر الشيخ ضمن المجموعة الثالثة، وتضم محافظات «الجيزة، وأسيوط، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسوان»، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية.