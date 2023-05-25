«التعليم العالي» تطلب 21 معيدا للتعيين بكلية طب كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، توفر فرص عمل جديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ 21 معيدا بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، موضحة كافة الشروط والتخصصات والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم، وتشمل الوظائف عددا من التخصصات الطبية والجراحة.

المستندات المطلوبة:

- أصل شهادة البكالوريوس

- شهادة الامتياز

- بيان درجات بتقدير سنوات الدراسة

- عدد (6) صور شخصية حديثة

- الموقف من التجنيد للذكور (أصل)

- شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي سارية

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفرالشيخ

- موافقة صريحة من جهة العمل

- أصل المستندات المطلوبة

طريقة التقديم

وطبقا للإعلان المنشور على البوابة، تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم الدكتور عميد كلية الطب البشرى مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان.

ولن يلتفت الى الطلبات التي تقدم قبل او بعد الإعلان وغير المستوفاة او المرسلة عن طريق البريد، وتقبل طلبات التقديم على الوظائف ابتداء من اليوم 25 مايو وحتى 8 يونيو 2023.