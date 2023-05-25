رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التعليم العالي» تطلب 21 معيدا للتعيين بكلية طب كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كتب:

إلهام الكردوسي
10:52 ص | الخميس 25 مايو 2023
وظائف جديدة

وظائف جديدة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، توفر فرص عمل جديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ 21 معيدا بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، موضحة كافة الشروط والتخصصات والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم، وتشمل الوظائف عددا من التخصصات الطبية والجراحة. 

 

المستندات المطلوبة:

- أصل شهادة البكالوريوس

- شهادة الامتياز

- بيان درجات بتقدير سنوات الدراسة

- عدد (6) صور شخصية حديثة

- الموقف من التجنيد للذكور (أصل)

- شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي سارية

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفرالشيخ

- موافقة صريحة من جهة العمل

- أصل المستندات المطلوبة

طريقة التقديم

وطبقا للإعلان المنشور على البوابة، تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم الدكتور عميد كلية الطب البشرى مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان.

ولن يلتفت الى الطلبات التي تقدم قبل او بعد الإعلان وغير المستوفاة او المرسلة عن طريق البريد، وتقبل طلبات التقديم على الوظائف ابتداء من اليوم 25 مايو وحتى 8 يونيو 2023. 

 

اقرأ المزيد:

وظائف جديدة بوزارة الصحة.. تعرف على التفاصيل والشروط ومواعيد التقديم

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية لجميع المؤهلات

وظائف جديدة في وزارة الكهرباء 2023.. اعرف مواعيد التقديم

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة دمياط.. للشباب من الجنسين

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بالجيزة.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه

محافظة الجيزة تعلن وظائف جديدة.. اعرف الشروط

وظائف القوى العاملة 2023 بالدقهلية.. تعرف على الشروط

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التموين 2023.. اعرف المستندات المطلوبة
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي