500 مسجد و900 إمام يشاركون في إحياء الكتاتيب بالإسكندرية

فتحت مساجد الإسكندرية أبوابها لاحتضان الأطفال فى كتاتيب مساجد الإسكندرية من خلال النشاط الصيفى الذى قررة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجرى تنفيذه على الفور، ولقي القرار قبولا وفرحة سواء من شيوخ المساجد لعملهم فى إعداد جيل مثقف دينياً أو لدى المواطنين الذين شعروا بأن المساجد عادت لممارسة دورها الحقيقي في تعليم الأطفال الدين الصحيح بمختلف فروعة إلى جانب وجود كتاب المسجد لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بمختلف مراحلهم السنية وخاصة أن كل الأنشطة بالمسجد ستكون مجاناً للجميع.

وفى الإسكندرية توافد آلاف الأطفال مع ذويهم للاشتراك فى النشاط الصيفي بالمساجد مؤكدين أن ذلك سيغير كثيراً فى تربية الأطفال ويساعدهم على تعلم الدين الصحيح والقيم الأخلاقية واحترام قدسية المسجد بعد أن كان المسجد لأداء الصلوات فقط.

500 مسجد و900 إمام

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة أعاد للمساجد دورها الحقيقي ويعد قرار تاريخي لما وجدناه من ردود أفعال الشارع السكندري، حيث توافد آلاف المواطنين لتسجيل أبناءهم فى النشاط الصيفي على مستوى الإسكندرية وعدد المساجد التى تعمل فى النشاط الصيفي للأطفال قرابة الـ 500 مسجد وعدد الأئمة والخطباء 900 إمام وخطيب ومواعيد النشاط الصيفي ثلاثة أيام أسبوعيا الأحد والثلاثاء والخميس إلى جانب تخصيص 5 دقائق للصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة بجميع المساجد

البرامج الدراسية بالكتاتيب

وأضاف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النشاط الصيفي بالمساجد لا يقتصر على تحفيظ القرآن فقط ولن يكون كتاب بالشكل القديم ولكن هناك أنشطة مختلفة سيتم تدريسها للأطفال والبرامج الدراسية سيكون منها أولا تحفيظ القران الكريم مع شرح الآيات وتعليم الأطفال فضائل الآيات ومعانيها وكذلك سنعلمهم الفقه والأحاديث الشريفة وتفسيرها وأحكام الطهارة والعبادات والسيرة النبوية وقصص الأنبياء كل هذا من أجل تأسيس الأطفال دينياً وثقافياً وبالطبع وجود الأطفال بالمساجد سيعلمهم الكثير من مكارم الأخلاق ويربى النشئ على أهمية الدين الوسطى الصحيح بما يضمن أجيال قادرة على تحمل المسئولية وواعية دينياً.

ردود أفعال الأئمة والمواطنين

فرحة كبيرة وسعادة واطمئنان شعر بهم المواطنين لقرار النشاط الصيفي بالمساجد هذا ما بدأ كلامه إيهاب العراقي، أحد المواطنين بأن هذا القرار أثلج صدورنا فجميعنا نتمنى أن يتعلم أبناءنا الدين الصحيح ويحفظون القرآن الكريم فى مكان آمن وأن يقوم المسجد بهذا الدور شيئ رائع جداً نشكر وزارة الأوقاف عليه.

ويضيف سعيد الشاعر أحد المواطنين بأن المسجد يؤدي دوره الحقيقي فى تربية وتعليم أطفالنا الدين الصحيح من خلال النشاط الصيفي ويحفظهم القرآن الكريم من خلال كتاب المسجد قرار رائع.