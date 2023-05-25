الأوقاف: إحياء الكتاتيب بمساجد الإسكندرية لتحفيظ القرآن ودراسة تعاليم الدين

بدأت المساجد بمحافظة الإسكندرية تفعيل النشاط الصيفي وتوافد على المساجد آلاف الأطفال من مختلف الأعمار السنية للمشاركة فى حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول الدين وقواعد الأخلاق وقصص الأنبياء التى تشملها الأنشطة الصيفية بالمساجد وعبر الأطفال وأولياء أمورهم عن فرحتهم بهذا القرار الذي أعاد للمسجد دورة الدعوى والتعليمي كما يجب.

فرحة في الإسكندرية لعودة النشاط الصيفي بالمساجد

«سنؤدى الرسالة بأمانة» هكذا قال الشيخ محمد محمود بلال مدير إدارة أوقاف العجمي والدخيلة لـ«الوطن»، إن قرار النشاط الصيفي بالمساجد استقبله الأهالي بفرحة كبيرة وتوافد علينا مئات المواطنين للاستفسار عن أسماء المساجد وجرى تعريفهم أن جميع المساجد الكبرى على مستوى الإسكندرية بها نشاط صيفي طبقاً لقرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

توافد آلاف الأطفال للمشاركة في النشاط الصيفي بالمساجد

وأكد الشيخ أبو المعارف سلاطين، إمام وخطيب مسجد محمد موسى، أن المسجد توافد علية آلاف الأطفال للمشاركة فى النشاط الصيفي ونعمل جاهدين إن شاء الله لبناء جيل واعي دينيا حافظا للقرآن محافظا على حسن الخلق ونحن كأئمة مساجد سنؤدي الرسالة بكل أمانة.

إمام مسجد: نريد النشاط طول العام

وأوضح الشيخ محمود بكر، إمام وخطيب مسجد العرفان، أن الأهالي توافدوا بشكل كبير على المسجد لتسجيل أبناءهم فى النشاط الصيفي وأكدوا أنهم سعداء جداً لهذا النشاط وطالبوا أن لا يقتصر على الصيف فقط ويكون نشاط دائم طوال العام.

الأهالي: القرار أعاد للمسجد دورة الحقيقي فى نشر الدين

وذكر خالد على، أحد رواد المسجد: سعدنا جدا بالقرار لأنه أعاد للمسجد دورة الحقيقي في نشر الدين الصحيح ونشعر بالأمان لأن أولادنا سيتعلمون على يد شيوخ موثوق فيهم سيعلمون أبناءنا الدين الصحيح والأخلاق وقصص الأنبياء والسيرة النبوية.

وأشار أشرف عبد الرحمن، من رواد المسجد، إلى أن هذا القرار من أفضل القرارات التي أسعدتنا وعودة للزمن الجميل، لحماية أولادنا وتعليمهم الدين والأخلاق لأننا بحاجة ماسة إلى ذلك حتى لا تضيع الأجيال المقبلة.