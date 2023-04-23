إصابة 16 في تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق «مطروح - إسكندرية» الساحلي

أصيب 16 شخصًا، منذ قليل، بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة ميكروباص تحمل لوحات رقم 1391 ج. هـ. ع، وتبين أن بينهم شخص كازاخستاني الجنسية، وذلك أمام قرية مارسليا السياحية علي طريق مطروح الإسكندرية في الساحل الشمالي.

وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلي موقع الحادث، وجري تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلي أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول المصابين المستشفى

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي جميع المصابين الستة عشر، اليوم الأحد، فور وقوع حادث مطروح وهم كالتالي:

1- مني صالح عبد ربه 26 سنه من الضبعة مصابة بي سي وكسر بعظام الوجه والحوض.

2- ياسمين مصطفي عبد الوهاب 3 سنوات الضبعة مصاب بسحجات متفرقه.

3- يسر عبدالله إمام6 سنوات من القاهرة سحجات متفرقه.

4- عمرو عماد عبد الصادق 17 سنه من البحيرة مصاب بكسر بالقدم اليمني والعمود الفقري.

5- عزه أحمد متولي 30 سنه من الرويسات خلع بالكتف الأيمن والقدم اليمنى.

6- ساميه فتحي محسوب 50 سنه من كفر الشيخ مصابة بسحجات متفرقه.

7- ندا ياسر محمد 13 سنه من الرويسات كدمات متفرقه.

8- مصطفى ياسر محمد 3 سنوات من الرويسات مصاب بى سى سحجات متفرقه.

9- مجهولة الهويه 52 سنة تقريباً يعاني من نزيف بالمخ والبطن جرح عميق جدا بالساق الأيمن كسر مضاعف بالزراع الأيمن.

10- مصطفي ربيع عبد الكريم 23 سنه من القاهرة مصاب بى سى وكسر بالحوض نزيف داخلي بالبطن.

11- أشرف ياسر مصطفي 41 سنه من الإسكندرية مصاب بى سى كسر الضلوع من الجهة اليسري.

12- محمود علي عبد الحفيظ 45 سنة من الإسكندرية مصاب بى سى كسر بالحوض والقدم اليمنى.

13- هاني عثمان شحاته 43 سنة من البحيرة مصاب بنزيف بالمخ كسر بالكتف الأيمن والفك السفلي.

14- محمد مالك محمد 25 سنه مطروح خلع بالكتف الأيمن وكدمات.

15- مجهول الهوية مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

16- جابا سوف أوتاج 49 سنه من دولة كازاخستان مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

وجاري تقديم الرعاية الطبية العاجلة اللازمة لهم، من خلال فريق الانتشار السريع من الأطباء والمساعدين، واستكمال الفحوصات وعمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم حسب كل حالة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية في الساحل الشمالي ومباحث المرور إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف علي أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلي جهات التحقيق.