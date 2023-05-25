«أوقاف الدقهلية» توضح تفاصيل الصلاة على النبي داخل 10 آلاف مسجد بعد الجمعة

كشف صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية تفاصيل خطبة الجمعة وما يتبعها من الصلاة علي النبي داخل المساجد، إذ خصصت الوزارة خطبة الجمعة للحديث عن فضل الصلاة علي النبي، ويتبعها دقائق معدودة للصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية و غيرها من الصيغ المعتاد عليها.

تفاصيل الصلاة على النبي غدا بعد صلاة الجمعة

و أكد«نظير» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية تستعد للصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة غدا داخل 10 آلاف مسجد و زاوية يقام بهم صلاة الجمعة بالمحافظة، على أن يتم ترديد الصلاة على النبي على مسامع المصلين لمدة تتراوح بين 3 لـ 5 دقائق.

وأشار«نظير» إلى أن المديرية اعتمدت كل الصيغ للصلاة على النبي سواء الإبراهيمية أو غيرها:« أتاحت المديرية كل الصيغ المتعارف عليها للصلاة على النبي، أهم حاجة فضل الصلاة على النبي، والبركة التي تحل علينا عند ذكر النبي».

وأضاف أن المديرية وجهت مديرين الإدارات المختلفة التابعة لأوقاف الدقهلية على ضرورة التواجد داخل المساجد الكبرى التابعة للإدارة غدا، ومتابعة أداء الصلاة على النبي داخل المساجد، و ترديدها على مسامع المصليين.