هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لكورونا عن طريق الفم

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، الموافقة الكاملة على دواء PFE.N Paxlovid من شركة «فايزر»، المضاد لفيروس كورونا ويؤخذ عن طريق الفم للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد وفقا لشبكة «إن بي سي» نيوز الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت ترخيص الحبوب نهاية 2021 من أجل الاستخدام في حالة الطوارئ داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

توقعات بزيادة أعداد الإصابات بكورونا

وذكر كبير علماء الأوبئة الصيني تشونج نانشان، سابقا، أن عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الصين خلال ذروة الموجة الثانية المتوقعة في نهاية يونيو المقبل ستصل إلى إلى 65 مليون في الأسبوع.

إجراءات صارمة في الصين لمواجهة كورونا

وعمدت الصين على تخفيف سياستها لمكافحة فيروس كورونا التي استمرت 3 سنوات وكانت الأكثر شدة في العالم وسط تأثير على الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية والسياحة والتبادلات بين الدول.