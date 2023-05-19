موظفون يحق لهم العمل من المنزل رغم انتهاء كورونا.. «اعرف موقفك»

استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشكلة لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد، لفئات معينة من العاملين في جهاز الدولة الإداري، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات العمل، مشيرا إلى أن هذا النظام له عددا من الآليات المحددة لتطبيقه، بجانب مراعاة جوانب الدولة المالية والقانونية والفنية والتنظيمية والإدارية.

نظام العمل عن بعد يبدأ تشغليه تجريبيا لمدة 6 أشهر

وأوضح مجلس الوزراء، أن النظام المذكور سلفًا «نظام العمل عن بعد»، سيجرى تشغيله بشكل تجريبي لمدة 6 أشهر، على موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن نتائج النظام ستعرض عليه في وقت لاحق.

من جهته، قال الدكتور هاني محمود، وزير الدولة لشؤون التنمية المحلية الأسبق، في تصريحات تلفزيونية له أمس الخميس، إن تجربة نظام العمل عن بعد، مناسبة للتطبيق، خاصة أن الجهات التي جرى تخصيص هذا القرار لها، لا تقدم خدمات عينية للجمهور، منوهًا إلى أن نجاح هذه التجربة يتمثل في أمر واحد فقط وهو الالتزام.

كما استعرض مجلس الوزاء أيضًا، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، عددا من القرارات والإجراءات لحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى أنه جرى الموافقة على عدد من التسهيلات التي تخدم جو الاستثمار، وجاء ذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.