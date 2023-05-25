نواب: الدولة اتخذت خطوات جادة لجذب المستثمرين والمشاركة في التنمية

أشاد أعضاء بمجلس النواب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال التعدين والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، خاصة بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتحركات الدولة لتشجيع القطاع الخاص، ودفعه للمشاركة فى عملية التنمية. ودعا النواب رجال الأعمال والمستثمرين للاستجابة لدعوات الرئيس المتكررة للقطاع الخاص للمشاركة الجادة والفاعلة فى المشروعات القومية الكبرى، والإسهام فى بناء الدولة الحديثة، خاصة فى القطاعات الحيوية مثل التعدين والصناعات البترولية والهندسية والتحويلية، وغيرها.

عوض الله: تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطاع التعدين من أهم وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، عالمياً ومحلياً، خاصة مع الخطوات التى تتخذها الدولة فى السنوات الأخيرة لتشجيع المستثمرين وزيادة الاستثمارات فى مختلف القطاعات، حيث اتخذت الدولة خطوات جادة لتطوير وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الهائلة التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها، مشيراً إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الجديد، وكذلك تحديث القطاع من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، كما تم الإعلان، من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، عن خريطة الاستثمارات التعدينية التى تتضمن المشروعات والفرص الاستثمارية.

وأضاف «عوض الله»، لـ«الوطن»، أن تشجيع الرئيس للقطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات الحيوية أمر مهم، ولا بد من الاستجابة لتلك الدعوات المتكررة، خاصة مع الحوافز والتسهيلات للمشروعات والمبادرات الصناعية، ومنها مبادرة «ابدأ» و«الرخصة الذهبية» وغيرها من الحوافز.

وقال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة بالمجلس، إن دعوات الرئيس السيسى للاستثمار فى مجال التعدين الهدف منها الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية التى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، بدلاً من تصدير الخام، ما يؤدى إلى ضياع عوائد مالية ودخل للعملة الأجنبية، وهو ما يستوجب الاستثمار فى الصناعات التعدينية.

ودعا «القطامى» إلى الاستجابة للدعوات الرئاسية، مع وجود فرص استثمارية وتسهيلات غير مسبوقة، خاصة فى ظل متابعة واهتمام القيادة السياسية، والمشروعات الكبرى مثل الرمال السوداء وغيرها من الثروات، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها. وأوضح أن الدولة المصرية وجميع مؤسساتها تعمل فى سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى عملية التنمية.

عضو «طاقة النواب»: الاستثمار في هذا القطاع يمنع تسرُّب العملة الأجنبية

من جانبه، أكد النائب علاء قريطم أن دعوة الرئيس تعكس توجُّه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وعدم تصديرها كمواد خام، والاستفادة من القيمة المضافة، ما يحقق عوائد دولارية كبيرة لسد احتياجات مصر من العملة الصعبة. وأضاف أن مصر فى الجمهورية الجديدة تتحرك فى كل القطاعات وتتجه إلى مرحلة مشاركة القطاع الخاص عبر تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة وحوافز للاستثمار، منها القرارات الأخيرة التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار.

«قريطم»: الثروات الطبيعية تمثل القيمة الحقيقية لأى اقتصاد

وشدد على أن الصناعات التعدينية والثروات الطبيعية تمثل القيمة الحقيقية لأى اقتصاد، ومصر لديها ثروات طبيعية يجب الاستفادة منها.

ورحب النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بدعوة الرئيس، مشيراً إلى أن الصناعات التعدينية من الصناعات الثقيلة الكبرى التى تحقق عوائد للدولة وتوفر فرص العمل، ولذلك تمثل الدعوة أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، مع التسهيلات الاستثمارية التى تتخذها الدولة لجذب وتشجيع المستثمرين. وأكد ضرورة استجابة المستثمرين المصريين الوطنيين لدعوات الرئيس المتكررة للقطاع الخاص بالعمل والمشاركة مع الحكومة فى جميع القطاعات، وخاصة الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الغذائية والصناعات الحيوية.