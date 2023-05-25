بعد افتتاح مصانع الكوارتز.. «عمال المحاجر» جنود خلف كل إنجاز

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مصنع إنتاج الكوارتز في العين السخنة، الذي يعد مشروعا ضخما والأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، ويهدف إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق، وغيرها بدلا من استيرادها من الخارج.

جهود عمال المحاجر لاستخراج الكوارتز

جهود كبيرة بُذلت من أجل تأسيس مصنع إنتاج الكوارتز في مصر، وبينهم عمال المحاجر، الجنود المجهولين، الذين عندما تنظر في أعينهم تجد الإصرار والتحدي والصمود، ورغم ذلك تشفق عليهم، حيث يذهبون إلى يوم عمل شاق وسط الصحاري والجبال، ورغم ذلك لم يرتددوا يوما ما: «مهنة تجميع الكوارتز من المحاجر صعبة جد، والعمال بيشتغلوا فيها بكل قوة وبيكونوا فرحانين بالإصرار اللي عندهم، حتى الجيولوجي لازم يكون مدرب على الأماكن اللي بيكون فيها الكوارتز ويوجه العامل فيها»، حسب ما ذكره الدكتور عبدالجليل هويدي، أستاذ الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة الأزهر في حديثه لـ«الوطن».

يبدأ عمال المحاجر عملهم بارتداء أقنعة، عبارة عن شال ونظارات شمسية، تقيهم من الغبار والأتربة الناتجة عن العمل، ثم تتحول سماء المحجر إلى سحابة بيضاء من كثرة الغبار، يقول أستاذ الجيولوجيا: «العمال أول ما ينزلوا المحجر بيكون معاهم المستلزمات بتاعتهم عشان يقدروا يتحملوا كمية الغبار اللي يتطلع من الحجر».

المناطق الصحراوية التي يتواجد الكوارتز بها

مناطق صحراوية عديدة في مصر تحتوي على الكوارتز، ما دفع الدولة للاستفادة من تلك الكمية وتصنيعها في مجالات مختلفة: «مصر فيها مناطق كتير مليانة بمعدن الكوارتز منها مرسى علم والقصير وسفاجا والصحراء الشرقية»، إذ يتم تصنيع الكوارتز بمراحل مختلفة، بداية من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة، حتى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز.

التدريبات التي يتلقاها عمال المحاجر

تدريبات مختلفة يتلقاها عمال المحاجر وعالم الجيولوجيا قبل البدء في العمل، لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم العامة، بسبب كثرة الغبار في المحجر خاصة في فصل الصيف: «هما طبعا لازم يكونوا مدربين يستحملوا الجو عشان الغبار بيكون حاجة صعبة، وعشان ميصابوش بالأمراض التنفسية».

مشروع مصنع إنتاج الكوارتز

يرى أستاذ الجيولوجيا، أنّ مشروع إنشاء مصنع إنتاج الكوارتز في العين السخنة، بداية قوية لمصر، حيث تحتوي على كميات كبيرة منه، كما يساهم في زيادة عدد المستثمرين، كما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن الحفاظ على الثروات التعدينية.

استخدامات معدن الكوارتز

يشمل المشروع 5 مصانع، منها مصنع خاص بالتكسير الأولي لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في «مروة السويقات» بمرسى علم، و4 مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولي إلى حبيبات أصغر بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل، وكذلك مصنعين لطحن خام الكوارتز إلى حبيبات دقيقة للغاية.