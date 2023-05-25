رئيس جمعية الصناع: افتتاح مصانع الكوارتز يؤكد قدرة الدولة على إدارة الموارد

قال هاني صقر رئيس جمعية الصناع، إن افتتاح الرئيس السيسي اليوم مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، يؤكد قدرة الدولة على إدارة مواردها، مشيرا إلى أن القيمة المضافة لأي مواد خام تسهم في زيادة الصادرات ما ينعكس ذلك على العائد من العملة الأجنبية.

حرص الدولة على زيادة القيمة المضافة للمواد الخام

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الافتتاحات عظيمة وتؤكد حرص الدولة على زيادة القيمة المضافة للمواد الخام، خصوصا أنها متوفرة وبجودة ممتازة، وفي كل الأماكن على مستوى الجمهورية، وتعمل الدولة على استغلالها.

دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات

وتابع أن الدخول في مثل هذه المشروعات العملاقة يحتاج تكنولوجيا متطورة واستشارات كبيرة وإدارة واعية، موضحا أن الرئيس السيسي أشار اليوم إلى أنه يجب على القطاع الخاص الدخول في هذه المشروعات، وليس القطاع الخاص الأجنبي فقط أو المحلى وإنما تكون الفرص متاحة للجميع.

تشجيع المستثمرين والعمل على حل المعوقات

وأشار إلى أن هناك دورا مهما جدا على الحكومة ممثلة في الجهات والهيئات والوزارت في تشجيع المستثمرين، والعمل على حل المعوقات التي تواجههم، خصوصا في الصناعات التحويلة وصناعات القيمة المضافة مثل التي افتتحها الرئيس السيسى اليوم.

وطالب الحكومة بسرعة توجيه المستثمرين إلى القطاعات التي تحتاج إلى استثمار وحل المعوقات التي تواجههم، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد ذلك سيأتي المستثمر بكل سهولة أريحية.

وأشار إلى أن الرئيس تساءل حول أحد المشروعات التي تتكلف 700 مليون دولار، ولماذا لا يرغب المستثمر في الدخول فيها، وأعتقد أن إجابة هذا السؤال لدى الحكومة التي يتلخص أحد أهم أدورها في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وعمل كل ما في وسعها لجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن أغلب هذه المشروعات يدخل فيها جهاز الخدمة الوطنية والذي يستطيع في أغلب الأحيان التغلب على كافة العقبات البيروقراطية الحكومية ويحقق نجاحات كبيرة في تلك المشروعات.

القطاع الخاص جاهز للدخول في أي استثمارات

وأكد أن القطاع الخاص جاهز للدخول في أي استثمارات مهما كان حجمها إذا توافر المناخ الحقيقي للاستثمار، موضحا أن أي مستثمر في النهاية هدفه الربح، وإذا وجد ربحه في أي مشروع فمن المؤكد سيضخ الاستثمارات وكل ذلك يتوقف على المناخ الذى تعمل الدولة على تهيئته لجذب المستثمر.

تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين

وأشار إلى أن هذه المشروعات تقع مسؤوليتها على الجهاز الإداري للدولة، لأنه المسؤول الأول عن تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، للتوسع في مشروعات قومية يكون العائد منها في النهاية على المواطن من خلال توفير فرص حمل وحياة أفضل وعلي الدولة من خلال توفير عملة صعبة في حالة التصدير أو توفير عملة صعبة أيضا في حالة عدم الاستيراد وتوفير منتج محلي يغنى عن المستورد.

ترويج هذه المشروعات للقطاع الخاص

وتابع أن الرئيس السيسي وجه بترويج هذه المشروعات للقطاع الخاص، وصندوق مصر السيادي وكافة المستثمرين على المستوى المحلى والأجنبي، مشيرا إلى أن التوسع ف استخدام القيمة المضافة يساهم في محصلة الدولار والصادرات ونحتاج أيضا العمل على تصدير كافة المنتجات والخدمات.