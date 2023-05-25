من هو رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد للجيش الأمريكي؟

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراراً اليوم الخميس، بتعيين قائد جديد لسلاح الجو، وهو الجنرال تشارلز بروان، ليصبح رئيساً لهيئة الأركان العسكرية المشتركة للجيش الأمريكي، بعد انتهاء مدة ولاية الجنرال مارك ميلي.

المنصب الذي يشغله بروان

ويعد منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة أكبر ضابط عسكري رفيع المستوى في الولايات المتحدة، ويعمل بروان كمستشار عسكري لرئيس الولايات المتحدة، ووزير الدفاع، ومجلس الأمن القومي، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الخميس.

أول قائد أسود بالجيش الأمريكي

وفي عام 2020 أصبح بروان أول قائد أسود في الجيش الأمريكي في تاريخه، وجرى اختياره رئيسًا لسلاح الجو بأغلبية الأصوات، كما أصبح ثاني شخص صاحب بشرة سمراء يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بعد الجنرال كولن باول، الذي تقلد المنصب خلال الفترة من 1989 إلى 1993.

لماذا شغل الصحف في عام 2020 ؟

وأصبح تشارلز بروان محور أحاديث الصحف في عام 2020 عقب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد، على أيدي الشرطة في مايو 2020، عندما نشر فيديو مؤثرًا سجّله بالزي العسكري قال فيه إنه «مليء بالمشاعر تجاه العديد من الأمريكيين الأفارقة الذين عانوا نفس مصير جورج فلويد».