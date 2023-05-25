تفاصيل مقتل مسن وابنيه بسبب خصومة ثأرية عمرها 22 عاما في سوهاج

كانت الساعة تقترب من الواحدة صباحًا، بينما جميع أهالي قرية الجزازرة التابعة لمركز المراغة بسوهاج داخل منازلهم، اصطدموا بخبر زلزل المنطقة والمناطق المحاولة حينما علموا بأن جارهم «مرتضى» ونجليه قد قتلا على يد أشخاص من قرية من إحدى قرى محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ الي رجال الشرطة بسوهاج يفيد العثور على جثث 3 أشخاص أعمارهم 43 سنة، 19 سنة، 85 سنة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان العثور على الجثث وتبين من خلال الفحص وإجراء التحريات قيام أشخاص بارتكاب الجريمة وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان وناظرت جثامين الضحايا وأمرت بنقلهم إلى مشرحة أحد المستشفيات بسوهاج.

خلافات ثأرية عمرها 22 عاما

كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما توصلت التحريات التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن سبب الجريمة هو خلافات ثأرية تعود لحوالي 22 عامًا، كما يجري رجال الشرطة تحريات مكثفة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تناول قانون العقوبة، عقوبة إرتكاب جريمة القتل، ولكشف العقوبة أوضح أحمد عزت المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».