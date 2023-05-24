جريمة قتل صفاء على يد زوجها في الدقهلية.. أنهى حياتها والابن كشفه 

أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار على أبشع جريمة شهدتها قرية الدراكسة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد مرور 11 شهرا على وقوعها، بأن أحالت أوراق المتهم بقتل زوجته إلى مفتي الجمهورية، وكان الشاهد في القضية هو ابنهما الذي روى للمحكمة كل ما دار في ذلك اليوم من خلاف بين أبويه، ورفض الأب زيارة ابنها في سجن جمصة لأن الزيارة الواحدة تكلفتها مرتفعة عليهم.

جريمة قتل صفاء علي يد زوجها في الدقهلية

بدأت أحداث القضية يوم 29 يونيو 2022، عندما قتل المدعو «ممدوح. م. ن.» 49 عاماً، مبيض محارة - مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، زوجته المجني عليها صفاء عبد الحميد السيد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»

تفاصيل اعترافات الابن على أبيه

وأدلى «محمد»، 14 عاماً ابن المجني عليها بشهادته أمام النيابة العامة بأن المتهم «والده» معتاد التعدي على المجني عليها «والدته» بالضرب لخلافات زوجية فيما بينهما وتدخله عدة مرات للذود عن المجني عليها.

وقال إنه يوم الواقعة نما إلى سمعه استغاثات المجني عليها وباستبيان الأمر تبين تواجد المجني عليها خارج باب المسكن وبمحاولة فتحه تبين له غلقه وأبصر من خلاله قيام المتهم بالجثوم فوق المجني عليها محاولاً كتم أنفاسها ومعتديا عليها بالضرب بسلاح أبيض «سكين» فتمكن من الخروج من المسكن من خلال نافذة دورة المياه وإخبار جارتهم بالواقعة وتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، وعزا قصد المتهم من التعدي على والدته إزهاق روحها.

شهادة الجيران على مقتل صفاء

وأدلت نجوى إبراهيم الدسوقي، 46 عاما ربة منزل من جيران الواقعة، ومقيمة بالدراكسة بشهادتها أنها حال تواجدها بالطريق العام أبصرت نجل المجني عليها مهرولا وفي حالة بكاء شديد وباستبيان الأمر أخبرها بقيام «والده» بالتعدي على والدته وإزهاق روحها فتوجهت إلى مسكن المجني عليها فأبصرت جمعا من الأهالي محاولين فتح باب المسكن حال تواجد المتهم واقفاً أعلي سطح المسكن مخبرا إيهام بقتل المجني عليها وعقب ذلك قام بفتح باب المسكن وبصعودها على السلم أبصرت المجني عليها مسجاة أرضا مضرجة في دمائها.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، احالة اوراق مبيض محارة مقيم قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وذلك بعد تخلصه من زوجتة لطلبها زيارة نجلهما في السجن، وتحددت جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وأحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «ممدوح. م. ن. ع»، محبوس، 49 عاماً، إلي محكمة جنايات المنصورة، لأنه قتل زوجته المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفره بها حتي ركلها بقدمه في وجهها واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، ولعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

الحكم بإحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس فى القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منيه النصر المقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.