مشكلتان في شركة «فيسبوك» عام 2023.. غرامة وتسريح

تواجه شركة «ميتا بلاتفورمس» المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الأبرز «فيسبوك» في العام الحالي أزمتي تسريح الموظفين والغرامة الكبيرة التي تتجاوز مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروربي ضد الشركة.

موجات تسريح الموظفين

وأعلنت فيسبوك أنها ستبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من تسريح الموظفين بعد أن بدأت الشركة الموجة الأولى في مارس الماضي حيث تنوي الشركة تسريح 10 آلاف موظف.

إعلان التسريح من الشركة

وكتب بعض الموظفين العاملين بالشركة على منصة البحث عن العمل «لينكد إن» عن التوقع بتسريحهم قريبا في ظل وجود فرق كبير بين مبيعات الإعلانات والتسويق الموجودة في الشركة.

تأثر أسهم الشركة

وتأثرت أسهم شركة «ميتا» بنسبة بنسبة 0.4% في معاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي في البورصة، وجاء هذا بعد 3 أشهر من حديث الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، أن جولات التسريح من الشركة ستكون نهاية مايو الجاري بعد الأزمة التي تمر بها الشركة في ظل تراجع الإعلانات بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

غرامة كبيرة على فيسبوك

في سياق آخر، فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات بالاتحاد الأوروبي على شركة «ميتا» غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وفقا لقواعد لا تتناسب مع الطريقة التي يقدمها الاتحاد وأعلن الكيان إعطاء الشركة 5 أشهر من أجل وقف نقل البيانات إلى الولايات المتحدة.