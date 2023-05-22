الفنان مجدى كامل وزوجته مها أحمد يحرران محضرا ضد شخص أساء لهما عبر فيسبوك

حرر الفنان مجدي كامل، وزوجته الفنانة مها أحمد، محضرا ضد شخص بتهمة الإساءة لهما عبر التواصل الاجتماعي، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس تكنولوجيا المعلومات، يفيد فيه بتحرير الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، محضرا ضد المدعو «أحمد. ع» مقيم حدائق القبة، إذ اتهماه باستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ونشره فيديوهات تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير وإساءة وتهديد بالإيذاء.

تحرير محضر

وجرى اتخاذ اللازم ضده المشكو في حقه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وعن العقوبة القانونية لجريمة السب والقذف عبر الإنترنت، تراوحت بين الحبس والغرامة، حيث نصت المادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت، وجاء فيها: كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المادة 306 من قانون العقوبات، نصت على «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171، بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».