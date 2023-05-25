عواصف وأمطار رعدية في 3 دول عربية خلال ساعات.. بينها مصر

تشهد بعض الدول العربية خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية المواطنين من تقلبات الطقس في المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعاً تقلبات جوية على معظم المناطق وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصاحبها رياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار.

سيول وهطول أمطار في السعودية

وأضاف المركز أنه من المحتمل هطول أمطار غزيرة، تتسبب في جريان السيول، وعواصف شديدة في مناطق عدة داخل المملكة العربية السعودية، منها عسير والباحة ومكة المكرمة وتبوك وجازان، خلال الفترة المقبلة، فيما تتأثر الجوف والمناطق الشمالية بالتقلبات نفسها تحديداً يوم السبت المقبل، وفقا لصحيفة «سبق» السعودية.

طقس سيئ يسود عُمان

وفي سلطنة عُمان، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن البلاد يسودها طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة، مع فرص هطول الأمطار، ونشاط السحب الرعدية فى 5 محافظات، منها أجزاء من جبال الحجر الشرقي والأوسط لمحافظات الداخلية وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية، وحثت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين على ضرورة توخي الحذر، وأشارت إلى أن الأمطار قد تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، تحديداً خلال فترة الظهيرة.

وأشارت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان إلى أن معدلات هطول الأمطار من المتوقع أن تكون متفرقة متفاوتة فى الغزارة على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، حسبما ذكرت صحيفة «الرؤية» العُمانية اليوم الخميس.

ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار في مصر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد، خلال الساعات المقبلة، إذ إن درجات الحرارة مستمرة فى الارتفاع، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة على معظم المناطق، مثل السواحل الشمالية ووسط جنوب محافظة سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة تصل إلى 20%.