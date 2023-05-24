طقس غير مستقر في عمان.. أمطار رعدية على 5 محافظات مصحوبة بالرياح

تشهد سلطنة عمان حالة من الطقس غير المستقر اليوم الأربعاء، وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في السلطنة إلى استمرار فرص نشاط السحب وهطول الأمطار الرعدية على 5 محافظات في سلطنة عمان.

الأمطار مصحوبة برياح نشطة

وأشارت الأرصاد الجوية العمانية، إلى هطول الأمطار الرعدية على على أجزاء من جبال الحجر الشرقي والأوسط لمحافظات الداخلية و جنوب الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، منوهة إلى أنَّ الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الظهيرة.

أمطار متفرقة على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار

ولفتت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، إلى هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة وفقًا لصحيفة الرؤية العمانية.

ونوهت إلى أنَّ تواجد فرص لتشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، مع فرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة بفعل حركة الرياح النشطة.

ودعت الأرصاد الجوية العمانية، إلى الانتباه والحذر في أثناء انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الأماكن المنخفضة.