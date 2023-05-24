تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر السعودية.. خطوات في ثواني

أتاحت السلطات السعودية إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة «أبشر» وذلك الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على غير السعوديين المقيمين بالمملكة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة االموضوعات الخدمية التي تنشر للقراء على مدار اليوم، خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر، في السطور التالية:

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر

وأتاحت منصة أبشر إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر خطوات بسيطة وهي كالآتي:

الدخول على منصة أبشر ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا، وتسجيل الدخول كمستخدم.

اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة

وأخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

قم بادخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.

شروط تمديد تأشيرة عائلية بالسعودية

وأفادت منصة أبشر، إن هناك بعض الشروط الواجب توافرها حتى يمكن قبول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية وهي كالآتي:

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.

تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.

الشخص الذي مكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.

يمكن تمديد التأشيرة قبل ستة أيام من انتهائها، وبعد ثلاثة أيام من الانتهاء فقط، وبعد تلك المدة لا يمكن التمديد.