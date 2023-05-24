سعر تمديد تأشيرة الزيارة 2023 في السعودية.. تعرف على الشروط والخطوات

مع قرب بداية موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، أعلنت إدارة الجوازات عن تقديم خدمات جديدة، فى إطار جهود المملكة لتيسير حركة دخول وخروج الراغبين فى زيارة البلاد، حيث كشفت منصة «أبشر» عن أنه من الممكن تمديد تأشيرة الزيارة 2023 فى السعودية بكل سهولة، عبر خدمة الأفراد في هذه المنصة، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

وفى هذا السياق ترصد «الوطن» سعر وشروط وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة 2023 في السعودية بكل سهولة، وهي كالتالي:

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة 2023 بالسعودية

المرحلة الأولى من تمديد تأشيرة الزيارة 2023 في السعودية، يجب التأكيد على صلاحية التأشيرة، إذ لا تزال سارية حتى عملية التمديد.

يدخل المتقدم على تمديد تأشيرة الزيارة 2023 في السعودية، على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية السعودية.

يسجل المتقدم دخوله على المنصة، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يختار المتقدم خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

ينتقل المستخدم إلى قائمة الخدمات المتاحة.

ملء بيانات نموذج التمديد الخاص بالتأشيرة وتحميل المستندات، والتي تتضمن صورة جواز السفر وصورة شخصية خاصة بالمتقدم.

يتوجه المتقدم إلى دفع الرسوم الخاصة تمديد تأشيرة الزيارة 2023 في السعودية.

يحصل المتقدم على تأكيد التمديد، ويمكن طباعته في حالة الموافقة على الطلب.

تأتي هذه الخدمة في إطار جهود السلطات السعودية لتطوير الحلول التقنية الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، تسهيلًا على المستفيدين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، من خلال منصة وزارة الداخلية السعودية «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

سعر تمديد التأشيرة تبلغ 100 ريال، أي حوالي 27 دولاراً، وتسدد من خلال نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك السعودية.

شروط تمديد التأشيرة العائلية في السعودية

وجود المتقدم داخل الأراضي السعودية.

تقديم طلب التمديد خلال 3 أيام من تاريخ التمديد النهائي.

يدفع المتقدم جميع تكاليف تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

دفع كافة رسوم المخالفات المرورية، من خلال منصة «أبشر» قبل التمديد.