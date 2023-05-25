كارمن سليمان تطرح البرومو الدعائي لأغنية «أنت الأصيل»

أعلنت الفنانة المصرية كارمن سليمان عن إصدارها لأغنيتها الجديدة المنتظرة «أنت الأصيل»، حيث نشرت البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ظهرت سليمان في البرومو الدعائي وهي تقدم لمحات من الأغنية المثيرة للفضول، وأرفقت التعليق على المنشور بتوقيت إصدار الأغنية المنتظرة، وذكرت أنها ستطرح غدًا في تمام الساعة 8 مساءً.

أغنية أنت الأصيل، من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع أماديو، وهي مكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، وإنتاج مصطفى جاد.

أخر اعمال كارمن سليمان

و طرحت كارمن سليمان مؤخرا أغنية «يا جمالك» عبر قناتها على «يوتيوب» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نوفو وعيسى وأسود.وتقول كلمات الأغنية: «في عنيا يا حبيبي.. إنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك».