كارمن سليمان تروج لأغنيتها الجديدة «أنت الأصيل» (فيديو)

تستعد الفنانة كارمن سليمان لإطلاق أغنيتها الجديدة «أنت الأصيل» خلال الساعات المقبلة عبر قناتها باليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية أنت الأصيل من كلمات صابر كمال

أغنية كارمن الجديدة من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أماديو، ومكس طاهر صالح وماستر ماهر صلاح ومن إنتاج مصطفى جاد

كارمن سليمان طرحت يا جمالك

كارمن سليمان، كانت قد طرحت منذ عدة أسابيع عبر قتاتها الرسمية بموقع يوتيوب وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أغنيتها «يا جمالك»، وهي الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي ومن إنتاج مصطفى جاد.

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، قد أدت أغنية «مليون شهيد»، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.