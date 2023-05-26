8 فضائل للصلاة على النبي يوم الجمعة.. منها شفاعة الدعاء في الدنيا

الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي لها فضل عظيم في الدنيا والأخرة، ولها من الثواب والتقرب إلى الله عز وجل ما يجعل الإنسان يرددها وينال بسببها المنزلة القريبة من الله عز وجل وأن ينال رضوانه وجنته، كما أن الصلاة على النبي محمد ليلة الجمعة تصل إليه وتضمن لنا شفاعته التي نرجوها في كل وقت وحين، وعملا بقوله تعالي: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

فضل الصلاة على النبي

وتستعرض «الوطن»، 8 فضائل للصلاة على النبي محمد يوم الجمعة:

- غفران ذنب المصلي على النبي في الأخرة، وجلب الخيرات له في الدنيا.

- قضاء حاجة المصلي على النبي، وفتح باب لرضاء الله عز وجل.

- شفاعة النبي في الأخرة، وشفاعة الدعاء في الدنيا.

- اتباع كلام الله عز وجل الوارد في كتابه الكريم بالصلاة والسلام علة رسوله الحبيب وشفيع الأمة.

- يرفع للمسلم عشر درجات، ويمحى عنه عشر خطيئات، وذلك عملا بالحديث الشريف: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ، وحط عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات» حديث صحيح.

- شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة على النبي الكريم سبب في شفاعته سواء كانت الصلاة مستقلة بذاتها أو مقرونة بسؤال الوسيلة له.

- قبول الدعاء إذا كان بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم

- الصلاة على النبي من أسباب زيادة الإيمان.

صلاة الجمعة اليوم

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنه بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة اليوم في جميع المساجد، سوف يتم تخصيص من 3 إلى 5 دقائق في جميع المساجد للصلاة على النبي محمد بالصيغة الإبراهيمية.