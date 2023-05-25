القصة الكاملة لقرار الصلاة على النبي غدا.. مساجد مصر تصدح في وقت واحد

تستعد المساجد داخل جميع محافظات الجمهورية لتطبيق قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشأن ترديد الصلاة على النبي الكريم بعد صلاة الجمعة من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق، فضلا عن أن الخطبة ستكون مخصصة أيضا للحديث عن النبي محمد بعنوان:«فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام».

إعلان قرار وزير الأوقاف

وبعد دقائق قليلة من إعلان الأوقاف عن تخصيص دقائق للصلاة على النبي يوم الجمعة، فقد هاجم بعض الدعاة السلفيين واللجان الإلكترونية التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا القرار، معتبرين أن الصلاة الجماعية على النبي تٌعتبر بدعة ولا يجب على المسلمين الاشتراك في هذه الصلاة، بل وصل الأمر إلى وصف بعض المتشددين من الدعاة بأن المشاركة في الصلاة على النبي حرام شرعا ولا يجوز الاشتراك فيها لأنه سيكون آثم.

المؤسسات الدينية تتصدى للدعاة المتشددين

وبعد الهجوم الممنهج من بعض الدعاة السلفيين المتشددين ومحبيهم من أصحاب الفكر السلفي وجماعة الإخوان الإرهابية، على قرار وزارة الأوقاف فقد أصدرت العديد من المؤسسات الدينية وكبار الشخصيات في الوسط الديني العديد من البيانات التي تنفى أكاذيب هؤلاء الجماعات المتشددة، موضحين أن الصلاة على النبي جائزة في كل الأحوال.

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي يوم الجمعة

كانت البداية بإصدار دار الإفتاء المصرية فتوى توضح من خلالها حكم الصلاة على النبي الكريم، مؤكدا بأن أن الصلاة على النبي الكريم يوم الجمعة القادمة ليست بدعة بل أمر محمود ومرغوب ويُثاب صاحبه، فضلا عن الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات».

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدا أن الاجتماع على الصلاة على النبي يعد من أنواع الذكر المحمود والمرغوب وومن باب التعاون على البر والتقوى، مؤكدا أن ذكر الله يصح في كل حال هيئة وحال إلا ما نهى الله وسوله عنه، بالإضافة إلى أنه يجوز ذكر الله سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

كما أشارت الإفتاء إلى أنه ما يطرحه البعض بشأن إشكالية تخصيص أوقات معينة للعبادات وأن زعم البعض بأن الصلاة الجماعية على النبي الكريم بدعة فهو فهم مغلوط وغير صحيح، وذلك لأن أهل العلم قد نصوا على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة، مشيرة إلى أن تخصيص ليلة الجمعة للصلاة على النبي أمر مُستحب والدليل على ذلك ما روي عن أبي الدرداء- رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة» أخرجه ابن ماجه.

الأوقاف توضح فوائد الصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة

وعقب ساعات بسيطة من توضيح دار الإفتاء حكم الصلاة على النبي، فقد أصدرت وزارة الأوقاف بيانا تؤكدا من خلاله أن الصلاة على النبي الكريم لها العديد من الفوائد ومنها حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، بالإضافة إلى ومنها التعبير عن مدى حبن المسلمين له واعتزازنا به وتوقيرنا له، فضلا عن تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا الكريم وتعويدهم عليها، كما أوضحت الأوقاف في بيانها أنه لا يمكن لدارس أو طالب يتحدث عن العلوم الشرعية أو الفقهية بأن يتخطى علم دار الإفتاء المصرية.

أحمد عمر هاشم: نحتاج للصلاة على النبي في هذه الآونة

أعلن الدكتور أحمد هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن الصلاة على النبي الكريم بعد صلاة الجمعة جائزة شرعا، وأدعو جميع المسلمين للصلاة على النبي الكريم خاصة في هذه الآونة وذلك ليرفع الله عنَّا الغمة وليحقق الخير للأمة، مستدلا بقول الله عزوجل: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ‌يُصَلُّونَ ‌عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

نقيب الأشراف: الصلاة على النبي الكريم تحل بها البركة

وأكد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن الصلاة والسلام على النبي الكريم في قلب ووجدان كل مسلم، خاصة أن الصلاة على النبي تنحل بيها العقد وتحل بها البركات، مثمنا دعوة وزارة الأوقاف إلى الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد.

صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة

كانت وزارة الأوقاف أوضحت أن صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة تكون كالتالي: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد».