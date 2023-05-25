قائد فاجنر: نستعد لتسليم باخموت للجيش الروسي بعد انتهاء «مفرمة اللحمة»

ذكر قائد مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية أن قواته عمدت الانسحاب من مدينة باخموت شرق أوكرانيا، وتعمل على تسهيل دخول الجيش الروسي إلى المدينة المهمة.

تسليم المدينة بالكامل أول يونيو المقبل

وأوضح يفغيني بريجوجين مالك مجموعة فاجنر، على موقع التواصل الاجتماعي «تيليجرام» أن المدينة سوف تسلم بالكامل أول يونيو المقبل.

مفرمة اللحمة تنتهي بعد 9 أشهر

ووصفت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن مدينة باخموت كانت شاهدة على معركة «مفرمة اللحمة»، والتي استمرت 9 أشهر، ومات فيها آلاف الأفراد، وتأتي هذه الهزيمة في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعطاء أوكرانيا طائرات إف 16 من أجل مواجهة روسيا التي تتحرك عبر جيش قوي.

تعليق أوكراني على مفرمة اللحمة

بدوره أوضح كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، الخميس، أن الهجوم المضاد الأوكراني جار بالفعل، محذرًا من أنه لا ينبغي توقعه على أنه «حدث واحد يبدأ في ساعة محددة من يوم محدد» لافتا إلى أن باخموت تعرضت لهجوم كبير.

كيف بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية ؟

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية مساء يوم 24 فبراير 2022 عندما أعلنت روسيا الاتحادية دخول أوكرانيا بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها وعملت على حماية هذه الأقاليم، وإجراء استفتاءات فيها لتحقيق الانفصال بشكل شرعي وسط عقوبات أمريكية على روسيا الاتحادية، وشمل ذلك فرض عقوبات على شخصيات عسكرية روسيا في الوقت الذي ردت موسكو بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ومنع بعض الشخصيات الأمريكية من دخول روسيا، ومنهم الرئيس الأمريكي السابق باراك حسين أوباما.