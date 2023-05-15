المبعوث الصيني يبدأ جولته الأوروبية الهادفة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

يبدأ ممثل الصين المعني بالشؤون الأوروبية الآسيوية، جولته الأوروبية، التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية، ومن المقرر أن يزور أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وذلك بداية من اليوم الموافق 15 مايو الجاري.

هدف جولة المبعوث الصيني إلى أوروبا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت وزارة الخارجية الصينية إنه بدءً من اليوم، يزور المبعوث الصيني المعني بالشؤون الأوروبية الآسيوية، والسفير السابق لدى روسيا «لي هوي»، خمس دول «أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا»، في زيارة تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وإجراء محادثات سلام بين موسكو وكييف.

وأضافت الوزارة أن جولة المبعوث الصيني تظهر التزام الصين بتعزيز السلام والمفاوضات، مشيرة إلى وقوف بلادها الدائم في صف السلام واستعدادها لمواصلة الجهود بشأن محادثات السلام وتجنب تصعيد الأزمة وإنهائها.

اتصال هاتفي بين رئيسي الصين وأوكرانيا

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأزمة الأوكرانية، في أول اتصال هاتفي بين الرئيسين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022، وعقب ذلك أعلنت بكين عزمها إرسال وفدا بقيادة المبعوث الصيني إلى أوكرانيا.