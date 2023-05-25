روسيا تطور طائرات بدون طيار لإطفاء الحرائق

تطور دولة روسيا الاتحادية طائرات جديدة لرصد وإطفاء الحرائق في الغابات، ونشر هذه المعلومة مصنع «أورال» الروسي لصناعة الطائرات بحسب موقع «روسيا اليوم».

عدد الطائرات المخطط لإنتاجها

وتخطط روسيا لصناعة 124 طائرة جديدة من نوع LMS-901 حتى عام 2030، لاستعمالها في رصد وإطفاء الحرائق، وسط وضع اللمسات الأخيرة للتصميم، فيما ذكرت شركة «بي إي إم إيرو» الروسية أنها أيضا لديها خطط لإنتاج طائرات مدنية جديدة تقمو بعمليات الإطفاء وسيتم تعديل وتزويد بعض الطائرات القديمة بخزانات خاصة منأجل إطفاء الحرائق.

قدرات مميزة للطائرات الروسية الجديدة.

ويوضح الخبراء، أن طائرات «تي في إس – تو إم إس»، لديها قدرات تميزها عن باقي الطائرات الصغيرة القادرة على إطفاء الحرائق لقدرتها الهبوط على مناطق مغطاة بالأعشاب أو غير ممهدة لإقلاع وهبوط طائرات لأن هذا يقلل نشوب حرائق الغابات ويقلل الفترة الخاصة لنقل المياه لإطفاء الحرائق، وسيتم إقامة هذه الطائرات بمعدات روسية كامل الصنع وتضم أحدث أنظمة التوجيه والاتصال وتحديد المواقع بجانب الاعتماد الكامل على هذه الطائرات لنقل الركاب إلى المناطق النائية في روسيا.

بريطانيا طورت طائرات بدون طيار أيضا

ومن قبل طورت بريطانيا طائرات للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات الأخيرة التي تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتعتمد بريطانيا على مسارات حاسوبية معينة وطائرات بدون طيار تسقط المياه والروبوتات.