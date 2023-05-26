آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.. كرسي متحرك يلازمه

تسببت مضاعفات إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ باصابته بشلل نصفي واحتجازه بأحد المستشفيات بدولة الإمارات لمدة 10 أيام تقريبا.

نقيب المهن التمثيلية سافر الإمارات للاطمئنان عليه

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي سافر له الإمارات للاطمئنان عليه قائلًا: «ألف مليون سلامه لصديقي وأخويا الفنان أحمد إبراهيم.. للأسف الجلطة اللي جتله في المخ اتسببت أن أحمد هيقعد علي كرسي متحرك.. وعرفت أن دكتور أشرف زكي سافر له الإمارات النهارده علشان يكون معاه..سلامتك يا احمد ربنا يشفيك ويعفو عنك قادر ياكريم».

بداية أزمة الفنان أحمد إبراهيم كانت يوم الأربعاء الموافق 3 مايو الماضي، حينما أعلن الفنان محمد على رزق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلاً: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».

حالته الصحية صعبة للغاية لكنه يحمد الله على حاله

وفي 9 مايو الجاري، قال أحمد إبراهيم لـ«الوطن» إنه أصيب بجلطة في المخ ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية، ولكنه حتى تلك اللحظة ما زال غير قادر على التحدث بطريقة جيدة، وأنه لا يعلم موعد عودته إلى مصر لاكتمال علاجه، لأن حالته الصحية صعبة للغاية لكنه يحمد الله على حاله، مطالباً الجمهور بأن يدعو له.