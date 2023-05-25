التفاصيل الكاملة لإصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي.. بدأت بجلطة على المخ

أصيب الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي بعد الجلطة التى حدثت له في المخ، منذ أسابيع قليلة ماضية، حيث اُحتجز بأحد المستشفيات بدولة الإمارات لمدة 10 أيام تقريبا.

بداية مرض الفنان أحمد إبراهيم

وكانت بداية مرض الفنان أحمد إبراهيم يوم الأربعاء الموافق 3 مايو الماضي، عندما أعلن الفنان محمد على رزق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلاً: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وتواصل «الوطن» مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية للوقوف على تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم، إذ قال إنه تحدث مع أحمد إبراهيم شخصيا، وهو موجود في الإمارات وحالته مستقرة الحمد لله، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أحمد إبراهيم يكشف صعوبة تحدثه

وفي 9 مايو الجاري، قال أحمد إبراهيم لـ«الوطن» إنه أصيب بجلطة في المخ ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية، ولكنه حتى تلك اللحظة ما زال غير قادر على التحدث بطريقة جيدة، وأنه لا يعلم موعد عودته إلى مصر لاكتمال علاجه، لأن حالته الصحية صعبة للغاية لكنه يحمد الله على حاله، مطالباً الجمهور بأن يدعو له.

إصابة أحمد إبراهيم بشلل نصفي

وفجّر الفنان شريف حلمى مفأجاة منذ قليل لـ«الوطن» حول تطورات الحالة الصحية لأحمد إبراهيم، إذ قال: «أحمد إبراهيم تعرض لشلل نصفي نتيجة الجلطة التي أصيب بها في المخ منذ أسابيع قليلة ماضية، وأن أشرف زكي سافر له الإمارات للاطمئنان عليه وإهدائه كرسيا متحركا».