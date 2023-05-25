عاجل.. شريف حلمي: الفنان أحمد إبراهيم أصيب بشلل نصفي بعد جلطة المخ

كشف الفنان شريف حلمي، تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية، وذلك بعد إصابة الأخير بجلطة فى المخ خلال الأسابيع القليلة.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وقال شريف حلمي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفنان أحمد إبراهيم أصيب بشلل نصفي نتيجة مضاعفات إصابته بجلطة فى المخ، وهو يتحرك الآن على كرسي متحرك، مضيفا أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سافر إلى دورة الإمارات للاطمئنان على صحته، وإعطائه كرسي متحرك.

وأضاف أن أحمد إبراهيم غادر المستشفى، ويوجد داخل منزله بدولة الإمارات، ولم يحسم قرار عودته إلى مصر من عدمه.

أحمد إبراهيم يكشف تطورات حالته الصحية

وكان الفنان أحمد إبراهيم كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن إصابته بجلطة في المخ ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية، ولكنه حتى تلك اللحظة ما زال غير قادر على التحدث بطريقة جيدة.

إعلان خبر تعرض أحمد إبراهيم لوعكة صحية

يذكر أن الفنان محمد علي رزق هو من أعلن خبر إصابة الفنان أحمد إبراهيم في منشور عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، قائلاً: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ رجاء الدعاء له بالشفاء، وإن ربنا يقومه بالسلامة».