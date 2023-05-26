التنسيقية تعقد مناظرة حول منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة السياسة 3 سنوات

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مناظرة، في الخامسة مساء اليوم، حول المقترح المقدم من حزب المحافظين في الحوار الوطني، بشأن منع من يتنقل من السياسيين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات.

صالون التنسيقية

ويدير المناظرة أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويمثل حزب المحافظين في المناظرة المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين، فيما يمثل الطرف الآخر السياسي كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

التنسيقية تناقش محاور الحوار الوطني

وتستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عقد الصالونات والورش الخاصة لمناقشة محاور الحوار الوطني ومخرجاتها، من بينها صالون أمس أول، لمناقشة حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية بشأن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وناقشت الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «الصناعة» وتتناول مناقشة عدة محاور، منها، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، والإصلاحات التشريعية والإجرائية المطلوبة للنهوض بهذا القطاع، باعتباره أحد المكونات المهمة للاقتصاد المصري.

أما الجلسة الثانية ناقشت ملف «الاستثمار المحلي والأجنبي»، وتحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص، والتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار.