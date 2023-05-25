إدارة الحوار الوطني تعلن استقبال مقترحات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور

أعلنت إدارة الحوار الوطني في بيان لها عن استعدادها لجميع الآراء لتطوير التعليم قبل الجامعي، مطالبة بمشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في استطلاعات الرأي والمقترحات التي تُسهم في تطوير العملية التعليمية وذلك لعرضها على لجنة التعليم بالحوار الوطني لمناقشتها.

سماع جميع الآراء لتطوير التعليم ما قبل الجامعي

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بالتزامن مع انطلاق جلسة التعليم قبل الجامعي، كعهدنا معكم دائمًا تسعى إدارة الحوار الوطني إلى الاستماع لجميع الآراء وشمول كافة الأطراف المعنية».

وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنه يمكن مشاركة لآراء والمقترحات من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتعرض على لجنة التوصيات النهائية للجنة التعليم».

لمشاركة الطلاب في اقتراحات تطوير التعليم اضغط هنا

لمشاركة المعلمين في إبداء آرائهم لتطوير التعليم اضغط هنا

لمشاركة أولياء الأمور في مقترحات تساهم في تطوير التعليم اضغط هنا

ضياء رشوان: وجود مشروع قانون موحد سيطور التعليم

وفي هذا السياق، كان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أكد أن وجود مشروع قانون موحد للتعليم بناء على المناقشات التي تمت اليوم داخل لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، سيكون له دور كبير للنهوض بالمنظومة:«التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل ويجب أن نُحسن التعامل معه».