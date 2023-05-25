عضو التنسيقية توصي بوضع خطة لتفعيل الجودة في المؤسسات التعليمية

أكدت الدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن التعليم أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا تحرص كافة الدول على تطوير منظومة التعليم، وقد حرصت الدولة المصرية على طرح برنامج للتطوير والتحديث في هذا الملف.

ضرورة العمل على توفير حزم تدريبية متنوعة

وقالت في كلمتها خلال جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، حول التعليم قبل الجامعي، إنه لا يوجد مجال للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هي التعليم، ولذا من الهام وضعه في أولويات البرامج والاستراتيجيات المستهدفة، حيث إنه ضرورة قصوي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة واستغلال مواردها وثرواتها بفاعلية بسبب إتاحة الموارد البشرية القادرة على ذلك، كما أنه يزيد من الحراك الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويرفع مستوي ثقافة الحوار ويسهم في خفض معدلات الانحراف والتطرف.

المعلم المحور الأول في التعليم

وتناولت كلمتها بعض التوصيات بالنسبة للمحور الأول في المنظومة (المعلم)، وتشمل؛ ضرورة العمل على توفير حزم تدريبية متنوعة لرفع كفاءة المعلم وأدائه لدوره التعليمي والتربوي بفاعلىة يتلقي من خلالها كافة احتياجاته التدريبية المهنية والشخصية وتساعده على تطوير الأساليب التدريسية واستراتيجيات التدريس المتبعة .

وتابعت: «فيما يتعلق بالمحور الثاني (الطالب)، يجب العمل على وضع آليات واضحة لتحفيز الطلاب للاندماج في العملية التعليمية، بالإضافة إلي تنظيم مسابقات تنافسية بينهم تعزز من مهارات التميز وتحفزهم على البحث والتطوير المستمر لذاتهم، وإعداد برامج مادية تدعم المتميزين منهم من خلال استخدام الأساليب والاستراتيجيات الإدارية الفاعلة لذلك».

كما أوصت بوضع معايير دقيقة لقياس مخرجات الابتكار والإبداع لدي الطلاب وتفعيل آليات تضمن تنفيذ التدريب الميداني بصورة تعزز من قدرات الطالب من خلال الممارسة الفعلىة لما يتعلمه، وإنشاء الحاضنات التكنولوجية والبحثية التي تدعم مردود العملية التعليمية للطلاب بكافة المراحل .

وفيما يتعلق بالمحور الثالث (الإمكانيات المادية)، قالت إنه يجب التحول من كون فكرة التعليم مسئولية الحكومة إلي أنه فكرة قومية، وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص في تطوير التعليم وتحسين جودته والمشاركة في تحمل أعباء العملية التعليمية، مثل المساهمة في تطوير المدارس واستحداث الأجهزة والمعدات بها من جانب القطاع الخاص مقابل امتيازات تمنح للمشاركين، مثل الإعفاء الضريبي بنسبة محددة أو الاستفادة من الخدمات التقنية والبحثية والاستشارية وقواعد البيانات بأجهزة الدولة، وكذلك توفير بعض أنواع التدريب والتنمية المهنية للمؤسسات المشاركة وأعضائها من خلال ما تملكه الجامعات من كوادر علمية وأكاديمية مؤهلة.

خطة قابلة للتنفيذ

ودعت رغدة محمود عضو التنسيقية، إلي ضرورة وضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ تضمن تفعيل ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية بكافة عناصر المنظومة التعليمية بصورة تحقق الهدف منها وليس كونها إجراء روتيني أو نمطي ليس له مردود فعلى في الواقع.

تحديث المقررات الدراسية

وقالت إنه فيما يتعلق بالمحور الرابع (المناهج والمقررات الدراسية)، يجب تحديث المقررات الدراسية وبصفة خاصة في التعليم الفني بصورة تضمن مجابهة التطورات والتحديث السريع في سوق العمل وتحقق التفاعل والمرونة والتنوع وتربط الجوانب النظرية بالدراسة التطبيقية وتراعي التكامل بينهما، بالإضافة إلي تضمين المقررات الدراسية تكليفات ومشاريع تحقق ذلك، كذلك تحديث المقررات الدراسية التي تتعلق بعلوم الحاسب الألي وتطبيقاته وتكنولوجيا المعلومات تماشياً مع احتياجات الطالب لتلبية متطلبات التحول الرقمي في المجتمع .

ودعت إلى توفير خرائط بحثية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم تحديثها سنوياً ويمكن الاستعانة بالجهات الأكاديمية والبحثية كالجامعات وغيرها في ذلك، بحيث تتضمن كافة الموضوعات الهامة والقضايا المجتمعية والمعاصرة ليقوم الطلاب بالبحث فيها.