مواعيد التطعيمات ضد شلل الأطفال.. وزارة الصحة توضح أماكنها

ذكرت وزارة الصحة والسكان، مواعيد التطعيمات ضد شلل الأطفال، مشددة على الآباء والأمهات بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة حتى لا يصاب الأبناء بالمرض الذي أعلنت مصر خلوها منه منذ عدة أعوام.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواعيد التطعيمات ضد شلل الأطفال، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مواعيد جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال

الجرعة الصفرية عند الميلاد

الجرعة الأولى عند شهرين

الجرعة الثانية في عمر 4 أشهر

الجرعة الثالثة في عمر 6 أشهر

الجرعة الرابعة في عمر 9 أشهر

الجرعة الخامسة في عمر 12 شهر

الجرعة المنشطة في عمر 18 شهر

أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

1- مكاتب الصحة

2- الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

3- الميادين الكبرى ومحطات القطار.

4- مترو الأنفاق والأوتوبيس.

5- أماكن التجمعات مثل المساجد والكنائس والنوادي.

- ويوجد فرق متحركة تمر على العمارات السكنية في مختلف الأماكن.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2004، مشيرا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من شلل الأطفال رسميا عام 2006.

حملات التطعيم ضد شلل الأطفال مجانية

وأوضح مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، أن الوزارة تنفذ حملات تطعيم شلل الأطفال بشكل دوري لتحصين الأطفال وزيادة مناعتهم ضد الفيروس، لافتا إلى أن جميع الحملات التي تقوم بها الوزارة مجانية.