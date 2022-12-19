تطعيم 99% من المستهدفين ضمن حملة مكافحة شلل الأطفال في جنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت الأسبوع الماضي استطاعت الوصول إلى كل الأطفال في الوديان والتجمعات البدوية، موضحاً أن فرق العمل بالمدن حققت نسبة تطعيم بلعت أكثر من 99% من المستهدف.

وقال «رخا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين، والوصول إلى كل الوديان والتجمعات البدوية، مشيراً إلى أن هناك 21 وحدة صحية ومستشفى تابعة للرعاية الصحية.

تطعيم 23684 طفلا

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جري تطعيم ما يقرب 99% من المستهدفين ضد شلل الاطفال في جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الحملة التي انطلقت الأحد الماضي استهدفت تطعيم جميع الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، وعددهم 23684 طفلا.

وتابع بأن إجمالي الفرق المشاركة يصل إلى 136 فريقا طبيا لتطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين على أرض المحافظة، حيث جرى التطعيم داخل الوحدات الصحية، إضافة إلى فرق طرق الأبواب للوصول إلى كل الأطفال المستهدفة.

قوافل طبية

وقال «رخا»، أنه تم إعداد خطة عمل القوافل الطبية للعام الجديد 2023، وإن إجمالي القوافل الطبية التي زارت الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة خلال عام 2022 بلغت 80 قافلة قامت بالكشف على نحو 20 ألف مواطن على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن القوافل الطبية تقوم بتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الأهالي، وتقدم العلاج وتجري التحاليل والعمليات بالمجان.