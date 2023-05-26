مايكل نجيب عن فوزه بجائزة القائد في أمريكا: مصر يمكنها الاستفادة من أبحاثنا

أعرب الدكتور مايكل نجيب، الأستاذ المساعد في هندسة المواد بجامعة تولين بأمريكا عن سعادته، بعدما حصل على جائزة القائد الناشئ لخريجي جامعة دريكسل الأمريكية حيث اكتشف عائلة جديدة من المواد ثنائية الأبعاد.

وقال «نجيب» في مداخلة عبر تطبيق «zoom»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي: «هذه الجائزة تُمنح لخريجي الجامعة في السنوات العشر الماضية الذين لهم تأثير كبير في مجالهم، والمجالات تتنوع ما بين هندسية وعلمية وطبية مختلفة، حيث يتم اختيار شخص أو شخصين للحصول على الجائزة سنويا».

تفاصيل عمله في هندسة المواد

وأضاف الأستاذ المساعد في هندسة المواد بجامعة تولين بأمريكا: «حصلت على الجائزة عن مجمع أعمالي، حيث أعمل في هندسة المواد، إذ نخلق ونطور موادا جديدة لتطبيقات مختلفة مثل تخزين الطاقة الكهربية وتحلية المياه وتوليد الهيدروجين، وكل باحث يحلم بأن يجد أبحاثه في السوق وعلى أرض الواقع، وتوجد شركات بدأت تستغل أبحاثنا وتنتج المواد التي نصنعها».

تخليق وتطوير مواد رخيصة ومواد متاحة لكل الدول

وتابع الدكتور مايكل نجيب الأستاذ المساعد في هندسة المواد بجامعة تولين بأمريكا: «نحاول تخليق وتطوير مواد رخيصة ومتاحة لدول العالم المختلفة وليس دول العالم الغنية فقط، وتكنولوجيا المواد التي ننتجها ليست صعبة أو معقدة، يمكن فعل هذا الأمر في مصر وأي دولة لديها بنية تحتية مناسبة».