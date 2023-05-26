إبحار 126 مركب صيد بالبرلس بعد استقرار حركة الأمواج اليوم

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن 126 مركب صيد كبيرة أبحرت اليوم الجمعة، في المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، مشيرا أن حركة الأمواج مستقرة وفي معدلاتها الطبيعية، وهو الأمر الذي سيساعد على إبحار المزيد من مراكب الصيد خلال الساعات المقبلة.

إقلاع مراكب الصيد بالبرلس بحثا عن الرزق

وأوضح «شرابي» لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد التي أبحرت اليوم الجمعة، بينها مراكب «الجر» التي تعمل داخل نطاق مياه البحر الأبيض المتوسط، لافتا أن مياه البحر الأبيض المتوسط زاخرة بالكثير من أنواع الأسماك البحرية الطازجة، والتي تعود على جموع الصيادين بالرزق الوفير بسواحل البرلس.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الجمعة

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الجمعة في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 14 كيلومترا في الساعة، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار، وتبلغ نسبة الرطوبة 36%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 34 مئوية، والصغرى 22 درجة.