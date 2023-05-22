بالزغاريد.. إطلاق 16 مركب صيد جديدة تبحر لأول مرة في سواحل البرلس

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أطلقنا عدد 16 مركب صيد جديدة، والتي تبحر لأول مرة بسواحل البرلس، حيث تنضم لأسطول الصيد من المراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن السيدات بالبرلس قد أطلقوا الزغاريد لفرحتهم بإبحار تلك المراكب، والتي تعود عليهم بالرزق الوفير وعلى أسرهم، حيث تم تصنيعها بأيدي حرفيين من أبناء البرلس.

فرحه عارمة لصيادي البرلس

وأشار، "شرابي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الصيادين الذين أبحروا اليوم على متن تلك المراكب الجديدة بسواحل البرلس، قد عمت الفرحة والسعادة على وجوههم، وذلك لجلب الرزق من مياه البحر المتوسط، حيث قاموا بتعليق الزينة على أسطح تلك المراكب جراء إبحارهم لأول مرة، وموضحا أن أسعار تلك المراكب تتراوح ما بين 350 حتى مليون و200 ألف جنيه لكل مركب، وتستغرق صناعتها نحو 6 أشهر تقريباً.

62 ألف صياد من العاملين في مهنة الصيد

وأوضح أيضا أن عدد الصيادين العاملين بمياه البحر الأبيض المتوسط، وبحيرة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، قد بلغوا نحو 62 ألف صياد، من العاملين بتلك المهنة، التي تساعدهم علي كسب الرزق بشكل يومي.