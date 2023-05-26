وكالة شئون المسجد النبوي تكثّف جهودها استعدادا لاستقبال الحجاج

كثفت وكالة شئون المسجد النبوي، جهودها من خلال برامج أعمال النظافة والتعقيم، ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبهى حلة له، لاستقبال ضيوف الرحمن والزوّار، وذلك استمرارًا للجهود اليومية في خدمة زوّار المسجد النبوي، وتقديم كل ما يعين وييسّر على الزائر أداءه لعبادته بكل راحة واطمئنان.

متابعة نظافة وتعقيم المصليات

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنّ الوكالة تعمل على متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، بما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

خدمات متكاملة بأعلى جودة

وتسعى بتقديم خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة، ليتمكن الزوّار والمصلون من أداء عبادتهم بطمأنينة وخشوع.