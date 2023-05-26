فيضانات إيطاليا تغمر المنازل.. 305 انهيارات أرضية وإجلاء 36 ألف شخص

تسببت فيضانات إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، في غمر منازل الآلاف من سكان منطقة إميليا رومانيا في شمال إيطاليا، نتيجة سقوط أمطار غزيرة، إذ اضطر السكان إلى ترك منازلهم، والتخلص من ممتلكاتهم التي أصبحت غير مؤهلة، حسبما ذكرت صحيفة «الكوريري ديلا سيرا».

فيضانات إيطاليا

ولجأ المواطنون إلى الشوارع وتركوا ممتلكاتهم التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب فيضانات إيطاليا، وقُدّرت تلك الممتلكات بأكثر من 30 طنًا، كما نقل مركب ضخم باقي الممتلكات والقمامة التي وصل وزنها إلى 100 طن، وهي الكمية التي من المعتاد جمعها في غضون 10 أشهر في المنطقة.

La storica alluvione in Emilia Romagna del 16 e 17 maggio è l'alluvione degli innumerevoli argini caduti. Anche lungo l'Idice ci sono stati cedimenti importanti, con conseguenti inondazioni #alluvione #EmiliaRomagna #Idice #localteam pic.twitter.com/8w6dcy5BBM — Local Team (@localteamtv) May 25, 2023

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير»، صباح اليوم، تضامنها مع ضحايا فيضانات إيطاليا والتي تسببت في إجلاء أكثر من 36 ألف شخص من منازلهم وممتلكاتهم، وزيادة الانهيارات الأرضية التي وصلت إلى 305 انهيارات أرضية، بعد ارتفاع منسوب المياه لأعلى مستوى.

الفيضانات تتسبب في رفع حالة التأهب القصوى بإيطاليا

وتعرضت البلاد لهطول أمطار غزيرة لمدة 3 أيام مستمرة، تعادل نحو 6 أشهر، ما تسبب في زيادة منسوب المياه وتسبب في حدوث فيضانات إيطاليا، ما تسبب في فيضان 20 نهرًا في المناطق المحيطة برافينا وتشيزينا وفورلي، ما تسبب في مصرع 14 شخصًا خلال هذا الأسبوع، ما دفع السلطات الإيطالية إلى رفع حالة التأهب القصوى.