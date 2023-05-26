تأشيرة بأرخص سعر.. إزاي تسافر إيطاليا في خطوات بسيطة

مع تجدد العلاقات الثنائية المتبادلة بين مصر وإيطاليا، وزيادة الزيارات الرسمية المختلفة التي أجرتها البلدين مؤخراً، وامتلاك الدولتين تاريخاً طويلاً من العلاقات القوية، بداية من الدولة البطلمية والدولة الرومانية، أعلنت إيطاليا عن نقص نحو مليون عامل في القطاعات المختلفة.

وترصد «الوطن» خطوات السفر والعمل بتكلفة بسيطة في إيطاليا، ضمن موضوعاتها الخدمية التي تقدمها للقراء.

خطوات السفر للعمل في إيطاليا

التقديم للحصول على نموذج تأشيرة إيطاليا من مصر، ويجري ذلك من خلال الخطوات التالية:

- يتوجه المتقدم بالدخول على موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

- املأ البيانات المطلوبة وهي نوع الجنسية، واسم بلد الإقامة الخاصة بالمتقدم، والمدة الذي يرغب فى بقائها بإيطاليا، ونوع التأشيرة التي يرغب في الحصول عليها.

- املأ نموذج طلب الحصول على تأشيرة من هنا

- تحضير كافة المستندات المطلوبة داخل النموذج.

- وثيقة سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر عن مدة التأشيرة المطلوبة، حسبما نشر موقع السفارة الإيطالية.

- يقوم بتقديم الطلب بشكل رسمي في السفارة الإيطالية بالقاهرة.

- تحديد مقابلة الشخصية بالسفارة الإيطالية في مصر

- في حال قبول طلب التأشيرة والتمكن من السفر، يجري استخراج وطباعة تأشيرة العمل.

سعر تكلفة تأشيرة السفر للعمل في إيطاليا

ويصل سعر تكلفة الحصول على تأشيرة العمل في إيطاليا من مصر نحو 80 يورو، أي يعادل ألفين و600 جنيه وهو أرخص سعر لتأشيرة، وتُحدد حسب العوامل التي تتعلق بالعمر والجنسية وغيرها، في حال رفض الطلب لا يُمكن استعادة تكاليف التأشيرة.

يشار إلى أن إيطاليا تقع في قارة أوروبا، ويبلغ عدد المصريين المقيمين بها نحو نصف مليون شخص، وهم من بين أكبر الجاليات في الدول الأوروبية، حيث إنهم تخصصوا فى أعمال المطاعم والفنادق والبناء والتشييد.