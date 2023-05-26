المئات يرددون الصلاة على النبي داخل مسجد النصر بالمنصورة

ردد المئات من المواطنين الصلاة على النبي من داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة بمشاركة محافظ الدقهلية وعدد من القيادات، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة لمدة 5 دقائق بالصيغة الإبراهيمية.

الصلاة على النبي تحدث لأول مرة داخل المساجد

وقال صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الهدف من الصلاة على النبي هو تحصيل بركة ذكر النبي، ودعوة الناس إلى فعل الخير، والتمسك بخصال الدين الإسلامي الحميدة.

وأضاف أن تحديد 5 دقائق للصلاة على النبي تحدث لأول مرة داخل المساجد بعد صلاة الجمعة، والفكرة جميلة وتم تنفيذها لأول مرة وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف للاستفادة من فضل الصلاة على النبي، فمن صلى على النبي صلاة، صلى الله عليه عشرة.

خطبة الجمعة عن فضل الصلاة على النبي

وذكر الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف أثناء خطبة الجمعة، أن فضائل الصلاة والسلام على النبي كثيرة لا تعد ولا تحصى، قائلا: «الصلاة على النبي اتباع، الصلاة على النبي أدب، الصلاة على النبي حب، الصلاة على النبي فكر الصلاة على النبي ذكر، الصلاة على النبي بر، الصلاة على النبي وفاء، الصلاة على النبي منهج الصلاة على النبي حياة، والرسول محمد أعز الخلق على الخالق، والأحب إلى النفس من النفس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين ومن نفسه بين جنبيه، الصلاة على النبي تجلب رحمة الله، الصلاة على النبي دعاء، وتجلب استغفار الملائكة، وكفاية الهموم في الدين والدنيا والآخرة ومغفرة للذنوب، الصلاة على النبي ترفع من شأن صاحبها».

ترديد الصلاة على النبي في 10 آلاف مسجد

يذكر أنه تم ترديد الصلاة على النبي داخل المساجد التي يبلغ عددها 10 آلاف مسجد وزاوية داخل محافظة الدقهلية، والتي يقام بها صلاة الجمعة، لمدة 5 دقائق على مسامع المصلين، واعتمدت مديرية الأوقاف بالمحافظة على كل الصيغ سواء الإبراهيمية أو غيرها، كما وجهت المديرية الإدارات المختلفة التابعة للأوقاف بضرورة التواجد داخل المساجد الكبرى ومتابعة أداء الصلاة على النبي.