موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة الدقهلية

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية تعمل على انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، ليتم إعلانها للطلاب في بداية شهر يونيو المقبل، على أن يحصل الطلاب عليها من خلال رابط موقع المديرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة الدقهلية

وقال «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مرحلة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية بدأت الاثنين 15 مايو بمادتي اللغة العربية والدين، وتستمر حتى الجمعة 26 مايو، موضحا أن عملية التصحيح تنتهي خلال أيام، وتبدأ مرحلة الرصد والمراجعة.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد والمراجعة النهائية يجري اعتمادها من قبل المديرية والمحافظة، مضيفا أن المديرية تسعى لعمل اللازم بخصوص النتيجة، ويتم اعتمادها بعد عمليات الرصد والمراجعة بدقة خلال أول أسبوع في شهر يونيو.

تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

وأضاف أن عملية التصحيح ما زالت مستمرة بسبب إلغاء امتحان الدراسات يوم الخميس 18 مايو وتأجيله ليوم السبت 20 مايو بسبب تسريبه، «امتحان الدراسات تم تسريبه من قبل مدرسة في إدارة أجا، والمديرية اتخذت قرارا بإلغائه وتمت إعادته السبت الماضي 20 مايو وتحويل المتسبب للنيابة العامة».

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد انتهاء الامتحانات يوم السبت الماضي 20 مايو، والتي استمرت لمدة أسبوع بداية من يوم السبت 12 مايو.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأدى 125 ألفا و509 طلاب وطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وجرى توزيعهم على 583 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة التابعة للمديرية.