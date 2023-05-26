موعد صلاة الجمعة بالمحافظات اليوم.. القاهرة 12:52 مساءً

دقائق معدودة، تفرق بين مواقيت الصلاة من مكان لآخر بحسب الطبيعة الجغرافية، ويهتم المواطنون في المحافظات المختلفة، بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم، لا سيما صلاة الجمعة، بحسب مكان إقامتهم.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم، وموعد صلاة الجمعة، حسبما أعلنتها هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، إذ تشهد تغيرات طفيفة من محافظة إلى أخرى، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الظهر في حدائق العاصمة الساعة 12:47 مساءً.

موعد صلاة الظهر في العاصمة الإدارية الجديدة الساعة 12:51 مساءً.

موعد صلاة الظهر في مدينة 15 مايو الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الظهر في القاهرة الجديدة الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.46 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:50 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:54 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:47 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في العاشر من رمضان الساعة 12:50 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 01:01 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:40مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:48 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 12:54 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في غرب النوبارية الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرق العوينات الساعة 12:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

الفجر الساعة 4:13 صباحًا.

الشروق الساعة 5:56 صباحًا.

الظهر الساعة 12:52 مساءً.

العصر الساعة 4:49 مساءً.

المغرب الساعة 7:49 مساءً.

العشاء الساعة 9:20 مساءً.