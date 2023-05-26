وزير خارجية روسيا: العقوبات المفروضة على الصومال تعرقل الاستقرار

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تولي اهتمامًا كبيرًا بالوضع في أفريقيا، نظرًا لوجود تعاون روسي مع الاتحاد الإفريقي في مجالات عدة، مشددًا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة منذ فترة على الصومال لأنها تعيق الاستقرار، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، جمع وزير خارجية روسيا بوزير الخارجية الصومالي في العاصمة الروسية موسكو.

روسيا تولى اهتمامًا كبيرًا بالوضع في إفريقيا

وتطرق «لافروف»، خلال مباحثات مع نظيره الصومالي إلى مشكلة القرصنة البحرية التي تواجهها مقديشيو والتي شكّلت مكافحتها على الشواطئ الصومالية أولوية الأمم المتحدة، ولم تعد تمثل خطورة مثلما كان في السابق، غير أن قضية الأمن البحري بما في ذلك الاتجار في السلع المسروقة والأسلحة لا تزال مهمة، لذا واجبنا التعاون مع مثل هذه المسائل بشكل معمق.

الأزمات الإفريقية يجب أن تجد حلولًا إفريقية

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنه في منتصف الشهر الماضي وقعت اشتباكات في الأراضي السودانية لافتًا إلى أن الأزمات الإفريقية يجب أن تجد حلولًا إفريقية وأن عصر الحلول الذي يأتي من عواصم الدول الأخرى قد ولى، وأن القارة السمراء تملك الحق في حل مشاكلها بنفسها.