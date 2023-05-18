لافروف: بعثة أفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية في موسكو منتصف يونيو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قبل قليل، أن بعثة الدول الأفريقية المعنية بتسوية الأزمة في أوكرانيا، تخطط لزيارة روسيا في الفترة من منتصف يونيو وأوائل يوليو القادمين.

محادثات بين روسيا وأوكرانيا

وقال الوزير الروسي، عقب محادثات مع وزير الخارجية الأوغندي، أودنجو جيجي أبو بكر، اليوم الخميس، إنه «فيما يتعلق بمبادرة رئيس جنوب أفريقيا، رامافوزا، فقد اتصل بالفعل بالرئيس فلاديمير بوتين، وطرح عليه هذه المبادرة».

وأضاف أن الرئيس بوتين أكد لرئيس جنوب أفريقيا أنه مستعد دائماً للتحدث مع جميع الشركاء المهتمين بصدق بأن يكون هناك وضع مستقر في العالم.

وتابع: «تجري حالياً مناقشة محتوى هذه الأفكار على مستوى الخبراء، وسيتم الاتفاق على مواعيد مناسبة لزيارة الوفد الأفريقي إلى موسكو»، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تكون هذه الزيارة في منتصف يونيو، أو أوائل يوليو القادمين، كما أكد أن بلاده منفتحة على أي مقترحات جادة لإنهاء الأزمة الراهنة.

تعليق من الكرملين

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، أنه عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، تقرر أن ترسل عدة دول أفريقية وفداً بمبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن مواعيد وصول الوفد إلى روسيا، يجري حالياً الاتفاق عليه.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم: «سترسل مجموعة من الدول الأفريقية وفداً إلى موسكو، لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية، وسيتم لاحقا الاتفاق على المواعيد الدقيقة لوصول هذا الوفد، من خلال القنوات الدبلوماسية».

وأضاف: «نحن مستعدون للاستماع باهتمام كبير إلى أي مقترحات ستساعد في تسوية الوضع في أوكرانيا».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوتين يخطط للقاء هذا الوفد في حال وصوله إلى موسكو، قال بيسكوف: «يجب أن يحدث مثل هذا الأمر قبل هذه القمة الروسية الأفريقية القادمة».

مباردة قدمها رئيس جنوب أفريقيا

وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أعلن في وقت سابق، أنه تحدث هاتفياً مع كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نيابة عن الدول الأفريقية، وطرح عليهما مبادرة سلام أفريقيا.

وأضاف "رامافوزا" أن الرئيسين الروسي والأوكراني وافقا على مهمة القادة الأفارقة في موسكو وكييف، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومكتب الاتحاد الأفريقي، بهذه المبادرة.