سيرجي لافروف: الإسلام يحقق نهضة كبيرة في روسيا

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن حدوث نهضة كبيرة في روسيا فيما يخص الدين الإسلامي، في ظل التعايش السلمي مع الأديان الأخرى، مشيداً بالدور المهم الذي يلعبه مسلمو روسيا في الدفاع عن البلاد ومواصلة الدفاع عن روسيا.

نهضة الإسلام في روسيا

وذكر "لافروف" بحسب موقع «روسيا اليوم»، في فيلم «الطريق إلى العالم الإسلامي» الوثائقي: «يشهد الإسلام في روسيا نهضة وصعودا غير مسبوقين، كما يتعايش بانسجام مع الديانات الأخرى».

الاتحاد في التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية

وتابع: «كشف عملنا المشترك عن تزامن واسع في التقييمات لقضايا العلاقات بين الحضارات والطوائف، التي تتم مناقشتها محليا وعلى المستوى الدولي. نحن متحدون في التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية، ونرفض معاداة الإسلام، ومعاداة المسيحية وأي شكل آخر من أشكال التعصب الديني».

دور المسلمين الروس في دعم بلادهم

وأفصح "لافروف" عن أهمية اعتراف العالم الإسلامي بأن المسلمين الروس شركاء كاملين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والروحية للبلاد خاصة أنهم يدافعون بشجاعة عن روسيا في ظل أزمتها مع أوكرانيا التي بدأت نهاية فبراير 2022.

وبدأت أزمة بين موسكو وكييف بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية التي حركت جيشها وأجرت استفتاءات في هذه الأقاليم وسط إقامة عقوبات سياسية واقتصادية غربية على روسيا.