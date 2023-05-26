«الكرملين» يطالب بإلغاء تجميد الأصول الروسية على الفور

طالبت الرئاسة الروسية بريطانيا والدول الأخرى بإلغاء تجميد الأصول الروسية على الفور.

وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، اليوم، تعليقا على ما ورد في وسائل إعلام غربية بأن بريطانيا لن تعيد أصول روسيا المجمدة، إن بريطانيا والدول الأخرى، التي تعدت على أصول الاتحاد الروسي، ملزمة بإلغاء تجميدها على الفور دون أي شروط.

وأضاف بيسكوف: «خلاف ذلك، فإنهم ينتهكون جميع القواعد المتعارف عليها، بما في ذلك تشريعاتهم المحلية والقانون الدولي».

تجميد أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو منذ بداية الأزمة الأوكرانية

وكان المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، أكد أمس بأن الاتحاد الأوروبي جمد أصولاً مملوكة للبنك المركزي الروسي تتجاوز 200 مليار يورو، ما يعادل 215 مليار دولار، منذ بداية الأزمة الأوكرانية.