قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تدعم الإرهاب بشكل أساسي، من خلال دعم كييف، في إشارة إلى نظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

دعم كييف من قبل الغرب

وأشار «بيسكوف»، في مقابلة تلفزيونية نقلت عنها وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إلى أنه «يصادف أنه من خلال دعم كييف، فإن واشنطن ولندن وباريس وبرلين وغيرها من عواصم الغرب، تدعم الممارسات الإرهابية، سواء بحكم الأمر الواقع، أو بحكم القانون».

وأضاف أن المديرية الرئيسية للاستخبارات، التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، متورطة في أنشطة إرهابية، مثلها مثل نظام كييف بالكامل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، بدخول أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.